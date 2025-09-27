Ярмолюк створив два голи: "Брентфорд" розбив "Манчестер Юнайтед" (відео)

У 6-му турі чемпіонату англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд" на своєму полі переграв "Манчестер Юнайтед". Вирішальний внесок у перемогу зробив українець Єгор Ярмолюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

АПЛ, 6-й тур

"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" – 3:1

Голи: Ігор Тьяго, 8, 20, Єнсен, 90+5 – Шешко, 26

Нереалізований пенальті: Фернандеш (МЮ), 76

Як пройшов матч

Господарі розпочали поєдинок упевнено, забивши двічі за перші 20 хвилин. Дублем відзначився бразильський форвард Ігор Тьяго, скориставшись помилками захисту "червоних дияволів".

Втім, гості швидко відповіли – новачок Беньямін Шешко оформив свій перший гол у футболці манкуніанців. Після перерви команда Рубена Аморіма посилила тиск, а Бруну Фернандеш мав шанс зрівняти рахунок із пенальті. Проте ірландський воротар Куївін Келлехер відбив удар.

Внесок Ярмолюка

Єгор Ярмолюк провів на полі усі 90 хвилин і демонстрував упевнену гру. Він фактично створив два голи. Спочатку зрячим пасом з власної половини розпочав атаку, яка завершилась голом Тьяго.

А у компенсований арбітром час офіційно оформив дебютну гольову передачу в АПЛ: українець перехопив м'яч, розігнав контратаку й відпасував на Матіаса Єнсена, який довів рахунок до 3:1.

Ярмолюк у сезоні-2025/26

"Брентфорд" здобув другу перемогу в сезоні та з 7 очками піднявся на 11-ту сходинку в турнірній таблиці.

Ярмолюк провів за "Брентфорд" 7 матчів у всіх турнірах, у яких вдало діяв при руйнуванні атак суперників. У грі з "МЮ" українець оформив дебютну результативну дію.

У наступному турі "Брентфорд" 5 жовтня прийматиме "Манчестер Сіті".