Тріумф ПСЖ та перші хвилини Зінченка: усе про матчі українців у єврокубках

ПСЖ не залишив шансів "Аталанті"

Чинний переможець Ліги чемпіонів ПСЖ вдома розгромив "Аталанту" з рахунком 4:0. Український захисник Ілля Забарний вийшов на поле на 75-й хвилині, замінивши Нуну Мендеша.

За понад 15 хвилин на полі Забарний відзначився одним перехопленням, заблокованим ударом та 100% точних передач (13 з 13).

Голами у матчі відзначилися Маркіньйос, Хвічі Кварацхелія, Нуну Мендеш та Гонсалу Рамуш.

"Баварія", "Ліверпуль" та "Інтер" здобувають важливі перемоги

Мюнхенська "Баварія" обіграла Челсі 3:1 завдяки дублю Гаррі Кейна та голу трево Чалоби, тоді як "Ліверпуль" у компенсований час вирвав перемогу над "Атлетико" Мадрид 3:2.

Дубль Маркоса Льоренте дозволив іспанцям двічі відігратися, але вирішальний гол на рахунку Вірджела Ван Дейка.

Міланський "Інтер" на виїзді переміг "Аякс" 2:0 завдяки двом голам Маркуса Тюрама.

Інші результати та українські легіонери

"Олімпіакос" розписав нічию 0:0 з кіпрським "Пафосом", попри вилучення бразильського нападника Бруну Гашпара на 26-й хвилині.

Український нападник Роман Яремчук пропускав матч через травму.

"Славія" та "Буде-Глімт" зіграли 2:2.

Дебют Зінченка в Ноттінгем Форест

Український півзахисник Олександр Зінченко провів свій перший матч за Ноттінгем у Кубку англійської ліги.

Його команда поступилась "Свонсі" 2:3, а сам Зінченко отримав оцінку 6,4 від порталу SofaScore. Гравець провів усі 90 хвилин, 7 разів втратив м’яч та виконав 64 точні передачі з 71.

Ліга чемпіонів 2025/26, 1-й тур: результати другого змагального дня

"Олімпіакос" (Греція) - "Пафос" (Кіпр) - 0:0

"Славія" (Чехія) - "Буде-Глімт" (Норвегія) - 2:2

"Аякс" (Нідерланди) - "Інтер" (Італія) - 0:2

"Баварія" (Німеччина) - "Челсі" (Англія) - 3:1

"Ліверпуль" (Англія) - "Атлетіко" (Іспанія) - 3:2

ПСЖ (Франція) - "Аталанта" (Італія) - 4:0

Наступний тур Ліги чемпіонів

Перший тур Ліги чемпіонів продовжиться 18 вересня ще шістьма матчами. Серед них виїзні поєдинки "Барселони" проти "Ньюкасла" та "Манчестер Сіті" проти "Наполі".