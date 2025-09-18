Тріумф ПСЖ та перші хвилини Зінченка: усе про матчі українців у єврокубках
17 вересня у Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2025/26 відбулися матчі 1-го туру основного етапу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
ПСЖ не залишив шансів "Аталанті"
Чинний переможець Ліги чемпіонів ПСЖ вдома розгромив "Аталанту" з рахунком 4:0. Український захисник Ілля Забарний вийшов на поле на 75-й хвилині, замінивши Нуну Мендеша.
За понад 15 хвилин на полі Забарний відзначився одним перехопленням, заблокованим ударом та 100% точних передач (13 з 13).
Голами у матчі відзначилися Маркіньйос, Хвічі Кварацхелія, Нуну Мендеш та Гонсалу Рамуш.
"Баварія", "Ліверпуль" та "Інтер" здобувають важливі перемоги
Мюнхенська "Баварія" обіграла Челсі 3:1 завдяки дублю Гаррі Кейна та голу трево Чалоби, тоді як "Ліверпуль" у компенсований час вирвав перемогу над "Атлетико" Мадрид 3:2.
Дубль Маркоса Льоренте дозволив іспанцям двічі відігратися, але вирішальний гол на рахунку Вірджела Ван Дейка.
Міланський "Інтер" на виїзді переміг "Аякс" 2:0 завдяки двом голам Маркуса Тюрама.
Інші результати та українські легіонери
"Олімпіакос" розписав нічию 0:0 з кіпрським "Пафосом", попри вилучення бразильського нападника Бруну Гашпара на 26-й хвилині.
Український нападник Роман Яремчук пропускав матч через травму.
"Славія" та "Буде-Глімт" зіграли 2:2.
Дебют Зінченка в Ноттінгем Форест
Український півзахисник Олександр Зінченко провів свій перший матч за Ноттінгем у Кубку англійської ліги.
Його команда поступилась "Свонсі" 2:3, а сам Зінченко отримав оцінку 6,4 від порталу SofaScore. Гравець провів усі 90 хвилин, 7 разів втратив м’яч та виконав 64 точні передачі з 71.
Ліга чемпіонів 2025/26, 1-й тур: результати другого змагального дня
- "Олімпіакос" (Греція) - "Пафос" (Кіпр) - 0:0
- "Славія" (Чехія) - "Буде-Глімт" (Норвегія) - 2:2
- "Аякс" (Нідерланди) - "Інтер" (Італія) - 0:2
- "Баварія" (Німеччина) - "Челсі" (Англія) - 3:1
- "Ліверпуль" (Англія) - "Атлетіко" (Іспанія) - 3:2
- ПСЖ (Франція) - "Аталанта" (Італія) - 4:0
Наступний тур Ліги чемпіонів
Перший тур Ліги чемпіонів продовжиться 18 вересня ще шістьма матчами. Серед них виїзні поєдинки "Барселони" проти "Ньюкасла" та "Манчестер Сіті" проти "Наполі".
