Забарний вдвічі дорожчий: вартість збірних України та Азербайджану в очному поєдинку

Збірна України значно переважає національну команду Азербайджану за вартістю складу. Різниця – у 15 разів.
РБК-Україна аналізує вартості сьогоднішніх суперників та їхніх лідерів.
Сумарна вартість гравців збірної Азербайджану із заявки на сьогоднішній матч з Україною, за версією Transfermarkt становить 18 мільйонів євро.
Це – більш, ніж у 15 разів менше, ніж повний список на гру української команди. Більш того, увесь склад суперників за вартістю поступається кожному з топ-5 найдорожчих виконавців збірної України (Забарний, Судаков, Довбик, Трубін, Зінченко). Один лише захисник ПСЖ оцінюється вдвічі вище за всю заявку Азербайджану.
Найдрожчий футболіст у складі наших суперників – нападник "Карабаха" Нарiман Ахундзаде (2 млн євро). Це – як Богдан Михайліченко, Іван Калюжний та Олександр Назаренко в складі "синьо-жовтих". Менше в нас коштують лише Олександр Сваток (1,2 млн) та Олег Очеретько (1 млн).
Топ-10 найдорожчих у збірній Азербайджану:
Сумарна вартість нашої національної команди на сьогоднішню гру – 272 млн євро. Найдорожчим є гравець французького ПСЖ – Ілля Забарний (42 млн євро).
Топ-10 найдорожчих у збірній України:
