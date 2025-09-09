Забарный вдвое дороже: стоимость сборных Украины и Азербайджана в очном поединке

Сколько стоит сборная Азербайджана

Суммарная стоимость игроков сборной Азербайджана из заявки на сегодняшний матч с Украиной, по версии Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Это - более, чем в 15 раз меньше, чем полный список на игру украинской команды. Более того, весь состав соперников по стоимости уступает каждому из топ-5 самых дорогих исполнителей сборной Украины (Забарный, Судаков, Довбик, Трубин, Зинченко). Один лишь защитник ПСЖ оценивается вдвое выше всей заявки Азербайджана.

Самый дорогой футболист в составе наших соперников - нападающий "Карабаха" Нариман Ахундзаде (2 млн евро). Это - как Богдан Михайличенко, Иван Калюжный и Александр Назаренко в составе "сине-желтых". Меньше у нас стоят только Александр Сваток (1,2 млн) и Олег Очеретько (1 млн).

Топ-10 самых дорогих в сборной Азербайджана:

Нариман Ахундзаде - 2 млн Турал Байрамов - 1,5 млн Эльвин Джафаргулиев - 1,2 млн Махир Эмрели - 1 млн Ренат Дадашов - 900 тыс. Кисмет Алиев - 900 тыс. Себухи Абдуллазаде - 900 тыс. Рза Кафаров - 850 тыс. Бахлул Мустафазаде - 800 тыс. Муса Гурбанлы - 750 тыс.

Самые дорогие в сборной Украины

Суммарная стоимость нашей национальной команды на сегодняшнюю игру - 272 млн евро. Самым дорогим является игрок французского ПСЖ - Илья Забарный (42 млн евро).

Топ-10 самых дорогих в сборной Украины: