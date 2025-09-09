Забарный вдвое дороже: стоимость сборных Украины и Азербайджана в очном поединке

Сборная Украины значительно превосходит национальную команду Азербайджана по стоимости состава. Разница - в 15 раз.
РБК-Украина анализирует стоимости сегодняшних соперников и их лидеров.
Суммарная стоимость игроков сборной Азербайджана из заявки на сегодняшний матч с Украиной, по версии Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Это - более, чем в 15 раз меньше, чем полный список на игру украинской команды. Более того, весь состав соперников по стоимости уступает каждому из топ-5 самых дорогих исполнителей сборной Украины (Забарный, Судаков, Довбик, Трубин, Зинченко). Один лишь защитник ПСЖ оценивается вдвое выше всей заявки Азербайджана.
Самый дорогой футболист в составе наших соперников - нападающий "Карабаха" Нариман Ахундзаде (2 млн евро). Это - как Богдан Михайличенко, Иван Калюжный и Александр Назаренко в составе "сине-желтых". Меньше у нас стоят только Александр Сваток (1,2 млн) и Олег Очеретько (1 млн).
Топ-10 самых дорогих в сборной Азербайджана:
Суммарная стоимость нашей национальной команды на сегодняшнюю игру - 272 млн евро. Самым дорогим является игрок французского ПСЖ - Илья Забарный (42 млн евро).
Топ-10 самых дорогих в сборной Украины:
