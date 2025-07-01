Забарний у топ-10 найдорожчих центрбеків світу: українець випередив зірок ПСЖ та "Інтера"

Аналітики Міжнародної футбольної обсерваторії включили Іллю Забарного до десятки найдорожчих центрбеків планети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт CIES Football Observatory у соцмережі X.
22-річний Забарний, який виступає за англійський "Борнмут" та збірну України, посів шосте місце. Його трансферну ціну оцінили у 67,1 мільйона євро.
У рейтингу українець опинився вище за цілу низку іменитих захисників - зокрема, Вілліана Пачо з "Парі Сен-Жермен" (65,5 млн), Алессандро Бастоні з "Інтера" (63,4 млн), Мурілло з "Ноттінгема" (60,3 млн) та Габріела Магальяйнса з "Арсенала" (59,9 млн).
Лідером списку став 17-річний Пау Кубарсі - молодий талант "Барселони", якого експерти оцінили в 109,6 мільйона євро. Другим став стовп оборони "Баєра" П’єро Інкап’є (88,5 млн).
Цікаво, що третю позицію в рейтингу зайняв Дін Гюйсен, який раніше грав разом із Забарним у "Борнмуті", а нині виступає за мадридський "Реал".
Таким чином, рейтинг найдорожчих центрбеків світу виглядає так:
Українець приєднався до "Борнмута" у 2023 році, перейшовши з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.
У сезоні-2024/25 він провів 39 матчів за клуб у всіх турнірах. А у складі збірної України Ілля стабільно виходить у старті та залишається ключовим гравцем у захисній лінії.
Нагадаємо, що нещодавно "Борнмут" відхилив пропозицію ПСЖ щодо Забарного і на українця є інші претенденти.
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