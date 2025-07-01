Забарний у топ-10 найдорожчих центрбеків світу: українець випередив зірок ПСЖ та "Інтера"

Топ-10 найдорожчих центрбеків світу

22-річний Забарний, який виступає за англійський "Борнмут" та збірну України, посів шосте місце. Його трансферну ціну оцінили у 67,1 мільйона євро.

У рейтингу українець опинився вище за цілу низку іменитих захисників - зокрема, Вілліана Пачо з "Парі Сен-Жермен" (65,5 млн), Алессандро Бастоні з "Інтера" (63,4 млн), Мурілло з "Ноттінгема" (60,3 млн) та Габріела Магальяйнса з "Арсенала" (59,9 млн).

Лідером списку став 17-річний Пау Кубарсі - молодий талант "Барселони", якого експерти оцінили в 109,6 мільйона євро. Другим став стовп оборони "Баєра" П’єро Інкап’є (88,5 млн).

Цікаво, що третю позицію в рейтингу зайняв Дін Гюйсен, який раніше грав разом із Забарним у "Борнмуті", а нині виступає за мадридський "Реал".

Таким чином, рейтинг найдорожчих центрбеків світу виглядає так: