Забарный в топ-10 самых дорогих центрбеков мира: украинец опередил звезд ПСЖ и "Интера"

Топ-10 самых дорогих центрбеков мира

22-летний Забарный, выступающий за английский "Борнмут" и сборную Украины, занял шестое место. Его трансферную цену оценили в 67,1 миллиона евро.

В рейтинге украинец оказался выше целого ряда именитых защитников - в частности, Виллиана Пачо из "Пари Сен-Жермен" (65,5 млн), Алессандро Бастони из "Интера" (63,4 млн), Мурилло из "Ноттингема" (60,3 млн) и Габриэла Магальяйнса из "Арсенала" (59,9 млн).

Лидером списка стал 17-летний Пау Кубарси - молодой талант "Барселоны", которого эксперты оценили в 109,6 миллиона евро. Вторым стал столп обороны "Байера" Пьеро Инкапье (88,5 млн).

Интересно, что третью позицию в рейтинге занял Дин Гюйсен, который ранее играл вместе с Забарным в "Борнмуте", а ныне выступает за мадридский "Реал".

Таким образом, рейтинг самых дорогих центрбеков мира выглядит так: