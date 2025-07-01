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Забарный в топ-10 самых дорогих центрбеков мира: украинец опередил звезд ПСЖ и "Интера"

Илья Забарный (фото: Getty Imagas)
Автор: Styler Editor 4

Аналитики Международной футбольной обсерватории включили Илью Забарного в десятку самых дорогих центрбеков планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт CIES Football Observatory в соцсети X.

Топ-10 самых дорогих центрбеков мира

22-летний Забарный, выступающий за английский "Борнмут" и сборную Украины, занял шестое место. Его трансферную цену оценили в 67,1 миллиона евро.

В рейтинге украинец оказался выше целого ряда именитых защитников - в частности, Виллиана Пачо из "Пари Сен-Жермен" (65,5 млн), Алессандро Бастони из "Интера" (63,4 млн), Мурилло из "Ноттингема" (60,3 млн) и Габриэла Магальяйнса из "Арсенала" (59,9 млн).

Лидером списка стал 17-летний Пау Кубарси - молодой талант "Барселоны", которого эксперты оценили в 109,6 миллиона евро. Вторым стал столп обороны "Байера" Пьеро Инкапье (88,5 млн).

Интересно, что третью позицию в рейтинге занял Дин Гюйсен, который ранее играл вместе с Забарным в "Борнмуте", а ныне выступает за мадридский "Реал".

Таким образом, рейтинг самых дорогих центрбеков мира выглядит так:

  1. Пау Кубарси ("Барселона") - 109,6 млн евро
  2. Пьеро Инкапье ("Байер") - 88,5 млн евро
  3. Дин Гюйсен ("Реал Мадрид") - 85 млн евро
  4. Леви Колвилл ("Челси") - 83,1 млн
  5. Уильям Салиба ("Арсенал") - 79 млн
  6. Илья Забарный ("Борнмут") - 67,1 млн
  7. Виллиан Пачо ("ПСЖ") - 65,5 млн
  8. Алессандро Бастони ("Интер") - 63,4 млн
  9. Мурилло ("Ноттингем Форест") - 60,3 млн
  10. Габриэл Магальяйнс ("Арсенал") - 59,9 млн

Что известно о Забарном

Украинец присоединился к "Борнмуту" в 2023 году, перейдя из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.

В сезоне-2024/25 он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах. А в составе сборной Украины Илья стабильно выходит в старте и остается ключевым игроком в защитной линии.

Напомним, что недавно "Борнмут" отклонил предложение ПСЖ по Забарному и на украинца есть другие претенденты.

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