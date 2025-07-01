Забарный в топ-10 самых дорогих центрбеков мира: украинец опередил звезд ПСЖ и "Интера"

Аналитики Международной футбольной обсерватории включили Илью Забарного в десятку самых дорогих центрбеков планеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт CIES Football Observatory в соцсети X.
22-летний Забарный, выступающий за английский "Борнмут" и сборную Украины, занял шестое место. Его трансферную цену оценили в 67,1 миллиона евро.
В рейтинге украинец оказался выше целого ряда именитых защитников - в частности, Виллиана Пачо из "Пари Сен-Жермен" (65,5 млн), Алессандро Бастони из "Интера" (63,4 млн), Мурилло из "Ноттингема" (60,3 млн) и Габриэла Магальяйнса из "Арсенала" (59,9 млн).
Лидером списка стал 17-летний Пау Кубарси - молодой талант "Барселоны", которого эксперты оценили в 109,6 миллиона евро. Вторым стал столп обороны "Байера" Пьеро Инкапье (88,5 млн).
Интересно, что третью позицию в рейтинге занял Дин Гюйсен, который ранее играл вместе с Забарным в "Борнмуте", а ныне выступает за мадридский "Реал".
Таким образом, рейтинг самых дорогих центрбеков мира выглядит так:
Украинец присоединился к "Борнмуту" в 2023 году, перейдя из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.
В сезоне-2024/25 он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах. А в составе сборной Украины Илья стабильно выходит в старте и остается ключевым игроком в защитной линии.
Напомним, что недавно "Борнмут" отклонил предложение ПСЖ по Забарному и на украинца есть другие претенденты.
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