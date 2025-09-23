Українець з третього дивізіону шокував "Челсі" в кубковому матчі (відео)

Як завершилась зустріч, та як зіграв українець – розповідає РБК-Україна .

Англія, Кубок футбольної ліги

"Лінкольн" – "Челсі" – 1:2

Голи: Стріт, 42 – Джордж, 48, Буонанотте, 50

"Вулверхемптон" – "Евертон" – 2:0

Голи: Мунетсі, 29, Арокодаре, 88

Асист українця

23 вересня в Англії пройшли поєдинки 1/16 фіналу Кубка футбольної ліги, в яких мірялись силами представники різних дивізіонів чемпіонату країни. В двох матчах дня взяли участь клуби, кольори яких захищають вітчизняні футболісти.

Колектив Ліги 1 (третій за силою ешелон місцевого футболу) – "Лінкольн Сіті" приймав чемпіонів світу серед клубів – столичний "Челсі". У складі господарів з перших хвилин на поле вийшов 21-річний українець Іван Варфоломєєв.

У кінці першого тайму українець зробив результативну дію – віддав пас на одноклубника Роберта Стріта, який і відкрив рахунок. "Лінкольн" завершив перший тайм на свою користь – 1:0.

Проте вже на початку другого тайму все стало на свої місця. "Челсі" протягом двох хвилин зрівняв рахунок та вийшов уперед. Та в підсумку спокійно довів гру до перемоги. Варфоломєєв зіграв 71 хвилину, після чого був замінений.

У паралельному матчі грали між собою представники Прем'єр-ліги – "Вулверхемптон" та "Евертон" Віталія Миколенка. "Іриски" пропустили на 29-й хвилині, намагалися відігратися, проте на 88-й хвилині в їхні ворота влетів другий м'яч. Віталій Миколенко розпочав зустріч на лаві для запасних, вийшов на поле на 78-й хвилині за рахунку 0:1, але не допоміг "Евертону" уникнути поразки.

Хто такий Іван Варфоломєєв

21-річний уродженець Сімферополя, починав займатися футболом у місцевій "Таврії". У 2014 році, після окупації регіону Росією, переїхав до Львова, де спочатку займався в академії "Карпат", а потім перейшов до "Руха".

Навесні 2022, після повномасштабного російського вторгнення, Варфоломєєв самовільно розірвав угоду з "Рухом" та виїхав за межі України, у липні підписавши угоду з чеським клубом "Слован" (Ліберець).

За чеську команду півзахисник виступав три сезони, провів 63 матчі, у яких забив 4 голи та зробив 2 асисти.

Влітку поточного року перебрався до Англії, де уклав угоду з "Лінкольн Сіті". Термін дії контракту – до 30 червня 2029 року. "Слован" отримав за українця близбко 800 тисяч євро.

У складі "Лінкольна" Варфоломєєв вже провів три матчі в Лізі 1 – без результативних дій.

Іван виступав за юнацькі команди України, а зараз є гравцем молодіжної збірної.