В ОБ и "За життя" рассказали о ходе переговоров об объединении

Фото: лидеры "Оппоблока" и "За життя" (УНИАН)

Переговоры об объединении "Оппоблока" и "За життя" зашли в тупик

Переговоры об объединении политических партий "Оппозиционный блок" и "За життя" зашли в тупик. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Разделить на троих: как "Оппоблок" и "За життя" готовятся к выборам".

Отметим, с середины 2018 представители ОБ и партии "За життя" пытались договориться об объединении и согласовать единого кандидата на президентские выборы. Как рассказали РБК-Украина несколько собеседников в ОБ, многие члены группы "промышленников", которая контролируется бизнесменом Ринатом Ахметовым, не одобряют кандидатуру Юрия Бойко (входит в орбиту Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа). К тому же они более критично оценивают шансы единого кандидата и не верят в синергию рейтингов двух партий в случае совместного похода на парламентские выборы.

"Не вижу пока кандидата от оппозиции, который может выйти во второй тур", - отметил изданию один из соратников Ахметова.

Обсуждение формата объединения партий вызвало еще больше противоречий.

"Не сошлись именно с формированием пропорций в общем проекте", - отметил один из собеседников в группе Ахметова. Он пояснил, что Левочкин предлагал сторонам разделить долю в будущем проекте поровну на троих - по 33%. Но такое предложение не удовлетворило ни Ахметова, ни Виктора Медведчука, который недавно вошел в "За життя".

По данным источников, Ахметов более заинтересован в парламентских выборах. К тому же его устраивает нынешний расклад сил - сейчас он имеет контроль как минимум над половиной партии "Оппоблок" и частично - над "За життя".

Как утверждает собеседник из окружения лидера "За життя" Вадима Рабиновича, Виктор Медведчук потребовал для себя более 50% в списках на следующие парламентские выборы и руководящих органах партии. Но на это условие не согласились ни у Ахметова, ни группа "газовиков". И якобы из-за этого переговоры зашли в тупик.

"Ахметов не заинтересован в едином кандидате. На президентских выборах он будет делать ставку на Рабиновича, чтобы максимально мобилизовать электорат "За життя" перед парламентскими выборами", - прогнозирует один из источников в "За життя".

Вместе с тем один из собеседников издания в группе Левочкина-Фирташа ("Оппоблок") надеется, что партиям все же удастся выдвинуть единого кандидата и объединиться. При этом он признает, что этот процесс может быть крайне сложным и длительным.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что "Оппоблок" назовет своего кандидата в президенты после старта предвыборной кампании.

До этого предполагалось, что политическая партия определится с кандидатом на выборы не ранее сентября-октября.