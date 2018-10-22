"Оппоблок" назовет своего кандидата в президенты после старта кампании

Фото: лидеры "Оппоблока" Юрий Бойко и Александр Вилкул (УНИАН)

ОБ объявит кандидата в срок между 31 декабря и 9 февраля

Политическая партия "Оппозиционный блок" назовет своего кандидата в президенты после официального старта предвыборной кампании. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Разделить на троих: как "Оппоблок" и "За життя" готовятся к выборам".

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что в "Оппоблоке" еще летом начали договариваться о кандидате на президентских выборах. Предполагалось, что в сентябре-октябре состоится партийный съезд, на котором и назовут кандидата. Однако сопредседатель политисполкома "Оппоблока", нардеп Сергей Ларин теперь утверждает, что кандидата объявят после официального старта предвыборной кампании - между 31 декабря и 9 февраля.

"Поэтому съезд состоится в этот срок. Могут быть любые переговоры, могут выдвигаться разные кандидатуры, но официально съезды, либо самовыдвижение должны состояться в этот срок. Времени еще очень много", - отметил он.

Ларин подчеркнул, что с кандидатами партия будет определяться только на съезде.

"Кто будет этим кандидатом - (Юрий, - ред.) Бойко, (Александр, - ред.) Вилкул или может быть кто-то еще - определит съезд. Но мое личное мнение - выдвигаться должен тот человек, у которого самый большой рейтинг. А рейтинги, помимо выборов, измеряются только социологическими исследованиями", - добавил он.

Последние соцопросы, проведенные в сентябре 2018, показывают, что сопредседатель партии Юрий Бойко - единственный представитель ОБ среди фаворитов президентской гонки. Согласно совместному опросу центров КМИС, Центра Разумкова и Socis, Юрий Бойко с 6% поддержки респондентов занял бы шестое место на выборах. Тогда как по данным группы "Рейтинг", у Бойко пятое место с 5,7%.

Между тем, исходя из результатов совместного исследования трех центров, лидер партии "За життя", с которой ведутся переговоры об объединении, Вадим Рабинович имеет поддержку 3,6% респондентов. В опросе "Рейтинга" Рабинович набрал 5,4%. Рейтинг сопредседателя фракции в Раде Александра Вилкула в этих опросах не измерялся.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко заявил о готовности к консультациям с "Оппоблоком" по кандидатуре в ЦИК.

Кроем того, отметим, в августе несколько руководителей "Оппозиционного блока" подтвердили РБК-Украина, что переговоры об объединении с партией "За життя" ведутся.