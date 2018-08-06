"Оппоблок" определится с кандидатом на выборы не ранее сентября-октября, - нардеп

Решение о кандидате примут на съезде "Оппозиционного блока"

Партия "Оппозиционный блок" определится с кандидатом на выборы президента не ранее сентября-октября. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как "Оппозиционный блок" выбирает кандидата в президенты".

В частности, сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Александр Вилкул заявил РБК-Украина, что на сегодня не принято решение о том, кто конкретно станет кандидатом. По его мнению, таковым должен стать человек, который имеет максимальное доверие и сможет победить.

В то же время, по словам нардепа Вадима Новинского, решение о кандидате на президентские выборы будет принято не ранее сентября-октября.

"Это решение должен принять съезд, который, скорее всего, пройдет в сентябре-октябре", - отметил нардеп.

Отметим, последние социологические опросы демонстрируют, что сопредседатель ОБ Юрий Бойко - единственный представитель блока среди фаворитов президентской гонки. Вместе с ним среди потенциальных кандидатов в президенты от "Оппоблока" называют и Бориса Колесникова, и Александра Вилкула, и Вадима Новинского, которых считают близкими к олигарху Ринату Ахметову.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что "Оппозиционный блок" сможет представить своего кандидата в ЦИК.