В ОБ і "За життя" розповіли про хід переговорів про об'єднання

Фото: лідери "Оппоблока" і "За життя" (УНІАН)

Переговори про об'єднання "Оппоблока" і "За життя" зайшли в глухий кут

Переговори про об'єднання політичних партій "Опозиційний блок" і "За життя" зайшли в глухий кут. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Розділити на трьох: як "Оппоблок" і "За життя" готуються до виборів".

Зазначимо, з середини 2018 представники ОБ і партії "За життя" намагалися домовитися про об'єднання та погодити єдиного кандидата на президентські вибори. Як розповіли РБК-Україна кілька співрозмовників в ОБ, багато членів групи "промисловців", яка контролюється бізнесменом Рінатом Ахметовим, не схвалюють кандидатуру Юрія Бойка (входить до орбіти Сергія Льовочкіна і Дмитра Фірташа). До того ж вони більш критично оцінюють шанси єдиного кандидата і не вірять в синергію рейтингів двох партій у разі спільного походу на парламентські вибори.

"Не бачу поки кандидата від опозиції, який може вийти у другий тур", - зазначив виданню один із соратників Ахметова.

Обговорення формату об'єднання партій викликало ще більше протиріч.

"Не зійшлися саме щодо формування пропорцій у спільному проекті", - зазначив один зі співрозмовників в групі Ахметова. Він пояснив, що Льовочкін пропонував сторонам розділити частку в майбутньому проекті порівну на трьох - по 33%. Але така пропозиція не задовольнила ані Ахметова, ані Віктора Медведчука, який недавно увійшов до "За життя".

За даними джерел, Ахметов більше зацікавлений у парламентських виборах. До того ж його влаштовує нинішній розклад сил - зараз він має контроль як мінімум над половиною партії "Оппоблок" і частково - над "За життя".

Як стверджує співрозмовник з оточення лідера "За життя" Вадима Рабиновича, Віктор Медведчук вимагав для себе більше 50% у списках на наступні парламентські вибори і керівних органах партії. Але на цю умову не погодилися ані у Ахметов, ані група "газовиків". І нібито через це переговори зайшли в глухий кут.

"Ахметов не зацікавлений в єдиному кандидаті. На президентських виборах він буде робити ставку на Рабиновича, щоб максимально мобілізувати електорат "За життя" перед парламентськими виборами", - прогнозує одне з джерел в "За життя".

Разом з тим один зі співрозмовників видання в групі Льовочкіна-Фірташа ("Оппоблок") сподівається, що партіям все ж вдасться висунути єдиного кандидата і об'єднатися. При цьому він визнає, що цей процес може бути вкрай складним і тривалим.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що "Оппоблок" назве свого кандидата у президенти після старту передвиборної кампанії.

До цього передбачалося, що політична партія визначиться з кандидатом на вибори не раніше вересня-жовтня.