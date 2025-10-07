Як носити total denim у 2025: онука Софії Ротару надихнула образом із Парижа
Онучка легендарної співачки Софії Ротару Софія Євдокименко продовжує підкорювати світ моди своїми бездоганними образами. Вона продемонструвала актуальний тренд total denim на вулицях Парижа.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Який "лук" вибрала онучка Ротару
Образ, обраний Софією, являє собою втілення міської елегантності з нотками ретро і класичного американського стилю.
Верхній одяг
Основою лука став джинсовий комплект. Софія обрала укорочений джинсовий жакет насиченого темно-синього кольору.
Куртка має високу горловину та акцентовану лінію плечей, що надає образу структурності та певної драматичності.
Металеві ґудзики сріблястого кольору виділяються на контрасті з глибоким денімом. Укорочена довжина жакета дає змогу візуально подовжити ноги та підкреслити талію.
Софія Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Біла сорочка
Під жакетом - біла сорочка класичного крою з трендовим коміром-стійкою. Білий колір сорочки забезпечує різкий і свіжий контраст із темним денімом, роблячи образ ошатнішим і менш буденним, ніж якби це була, наприклад, чорна футболка.
Софія Євдокименко показала образ із джинсами (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Джинси
До жакета Софія підібрала широкі джинси такого ж відтінку, що й куртка.
Штани мають високу посадку, що візуально витягує силует. Їхній вільний крій є одним з найактуальніших трендів останніх сезонів, пропонуючи комфорт і недбалу елегантність.
Однотонний, якісний денім без потертостей або зайвого декору підкреслює лаконічність і дороге звучання всього образу.
Софія Євдокименко показала модні джинси (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Аксесуари
Ключовим аксесуаром є мініатюрна сумочка-багет ніжно-блакитного кольору. Цей пастельний відтінок є ідеальним доповненням до насиченого індиго, надаючи образу м'якості та жіночності.
Онука Ротару в Парижі (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Взуття
Доповнити стильний лук онучка Ротару вирішила бордовими туфлями-човниками з вузьким носком на високих підборах. Такий вибір підкреслює розслаблений, але зібраний характер образу.
Онука Ротару показала стильний лук (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Що відомо про тренд total denim
Total denim look продовжує залишатися трендом у 2025 році. Стилізувати можна сорочки та куртки з джинсами та спідницями, але потрібно намагатися вибирати денім в одній колірній гамі, щоб домогтися привабливого ефекту.
Гарний вигляд має total denim look у світло-блакитному, сірому і темно-синьому відтінку, який ще називають "сирим" денімом - raw denim. Також це можуть бути класичні чорні та білі кольори.
Вас також може зацікавити
- Солістка KAZKA показала, як носити денім восени
- Андре Тан назвав трендові поєднання кольорів на осінь 2025
- Меган Маркл зачарувала всіх на Тижні моди в Парижі.