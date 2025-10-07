В трендових чоботах: колишня Комарова зачарувала вуличним аутфітом (фото)
Олександра Кучеренко підкорила вулиці Парижа стильним осіннім образом з ковбойськими чоботами. Телезірка показала, як можна поєднати сучасні тренди та індивідуальність.
РБК-Україна розповідає, яким образом вразила колишня Дмитра Комарова.
Ковбойський шик від Олександри Кучеренко
Для прогулянки вуличками Парижа модель та телеведуча обрала коротку шкіряну спідницю, топ і коротке пальто молочного кольору.
Модний осінній образ Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Родзинкою наряду стали подовжені ковбойські чоботи зі світлого тиснення, які додали образу характеру й виразності.
Завершила ансамбль чорна сумка, яка підкреслила гармонію кольорів. Такий образ - вдалий приклад, як поєднати жіночність і вуличний стиль.
Кучеренко показала ідеальні чоботи на осінь (фото: instagram.com/aakucherenko)
Чому чоботи-ковбойки - мастхев осені
Вони вже кілька сезонів поспіль залишаються у центрі модних тенденцій, адже вдало поєднують зручність і бунтарську енергетику.
Це ідеальне взуття для створення вінтажного та елегантного образу. Воно додає образу характеру, свободи й духу пригод.
Завдяки різним матеріалам - від класичної шкіри до замші - чоботи легко адаптувати під наряд в будь-який сезон.
Ідеальні ковбойки на осінь (фото: instagram.com/aakucherenko)
Як і з чим носити ковбойські чоботи
- З короткими спідницями або шортами. Для створення ефектного та злегка зухвалого street-style образу.
- З сукнями вільного крою або легкими сарафанами. Контраст грубого взуття й ніжної тканини створює збалансований аутфіт.
- З джинсами прямого крою, заправленими всередину чобіт. Це класика ковбойського стилю.
- З довгими пальтами, жакетами оверсайз чи тренчами. Такий мікс створює витончений образ із нотками сучасної елегантності.
Як носити ковбойки на прикладі Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Щоб образ виглядав цілісно, стилісти радять обирати чоботи нейтральних відтінків - бежеві, карамельні, білі або чорні. Вони гармонійно поєднуються як із пастельними тонами, так і з насиченими кольорами.
