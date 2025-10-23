ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

З'явилося відео зухвалої втечі грабіжників із паризького Лувра

Лувр, Четвер 23 жовтня 2025 19:47
UA EN RU
З'явилося відео зухвалої втечі грабіжників із паризького Лувра Фото: Лувр пограбували на 88 млн євро (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

З'явилося відео втечі грабіжників з паризького Лувру. Найвідоміший музей світу був пограбований минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

На опублікованому відео злодії тікають з музею за допомогою підйомника, встановленого на вантажівці.

Двоє чоловіків - один у жовтому жилеті, другий з мотоциклетним шоломом - швидко спускаються, а потім тікають на скутерах.

Французькі слідчі, які розслідують пограбування коштовностей у Луврі, виявили зразки ДНК у шоломі та рукавичках, а також отримали нове відео, на якому зафіксовано втечу злочинців із музею, пише NBC News.

Наразі невідомо, чи належать знайдені зразки ДНК безпосередньо підозрюваним, які втекли з вісьмома ювелірними виробами з Лувру.

За даними слідства, зловмисники використовували електроінструменти, щоб розбити вітрини, погрожували охоронцям і втекли на скутерах. Під час втечі вони впустили одну з прикрас - корону імператриці Євгенії, яка стала одним із ключових доказів у справі.

Пограбування Лувру

У неділю 19 жовтня музей Лувр у Парижі довелося екстрено закрити після викрадення восьми коштовностей із Галереї Аполлона, загальна вартість яких оцінюється в 88 мільйонів євро.

Зловмисники проникли всередину через вікно, використавши вантажний підіймач і дискову пилку.

Що саме поцупили

РБК-Україна писало, які коштовності викрали злочинці зі знаменитого музею в Парижі.

Йдеться, зокрема, про тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі. Виріб виготовлений із цейлонських сапфірів і діамантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Париж
Новини
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію