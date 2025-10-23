ua en ru
Появилось видео дерзкого побега грабителей из парижского Лувра

Лувр, Четверг 23 октября 2025 19:47
UA EN RU
Появилось видео дерзкого побега грабителей из парижского Лувра Фото: Лувр ограбили на 88 млн евро (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В сети появилось видео побега грабителей из парижского Лувра. Самый известный музей мира был ограблен на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

На опубликованном видео грабители убегают из музея с помощью подъемника, установленного на грузовике.

Двое мужчин - один в желтом жилете, второй с мотоциклетным шлемом - быстро спускаются, а затем убегают на скутерах.

Французские следователи, расследующие ограбление драгоценностей в Лувре, обнаружили образцы ДНК в шлеме и перчатках, а также получили новое видео, на котором зафиксирован побег преступников из музея, пишет NBC News.

Пока неизвестно, принадлежат ли найденные образцы ДНК непосредственно подозреваемым, которые сбежали с восемью ювелирными изделиями из Лувра.

По данным следствия, злоумышленники использовали электроинструменты, чтобы разбить витрины, угрожали охранникам и скрылись на скутерах. Во время побега они уронили одно из украшений - корону императрицы Евгении, которая стала одной из ключевых улик по делу.

Ограбление Лувра

В воскресенье 19 октября музей Лувр в Париже пришлось экстренно закрыть после похищения восьми драгоценностей из Галереи Аполлона, общая стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро.

Злоумышленники проникли внутрь через окно, использовав грузовой подъемник и дисковую пилу.

Что именно украли

РБК-Украина писало, какие драгоценности похитили преступники из знаменитого музея в Париже.

Речь идет, в частности, о тиаре из коллекции драгоценностей королевы Гортензии и королевы Марии-Амели. Изделие изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов.

