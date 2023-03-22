З'явилося відео перших хвилин порятунку людей з-під завалів будинку у Запоріжжі

Росія у середу, 22 березня, в черговий раз завдала ракетного удару по мирному населенню України. Правоохоронці одні з перших прибули до обстріляних будинків у Запоріжжі та допомагали рятувати постраждалих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції Запорізької області.