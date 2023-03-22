З'явилося відео перших хвилин порятунку людей з-під завалів будинку у Запоріжжі
Росія у середу, 22 березня, в черговий раз завдала ракетного удару по мирному населенню України. Правоохоронці одні з перших прибули до обстріляних будинків у Запоріжжі та допомагали рятувати постраждалих.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції Запорізької області.
На опублікованому відео видно, як працівники поліції починають розбирати завали будинків та діставати з-під них людей. Вони також евакуювали людей з самих будинків. Надавали їм медичну допомогу.
"Інспектори допомагали деблокувати людей з-під завалів, першочергово надавали домедичну допомогу важкопораненим, евакуйовували зі зруйнованих помешкань людей та супроводжували у безпечне місце, оскільки існувала небезпека повторного удару", - сказано в повідомленні.
Окрім цього патрульні огородили територію та регулювали безперешкодний проїзд спецтранспорту.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 22 березня, рятувальники визволили 6 людей з-під завалі після російського удару в Запоріжжі.
Також голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли Запоріжжя та острів Хортиця.
Своєю чергою на обстріл міста відреагував президент України Володимир Зеленський. Він також опублікував відео прямого влучання російської ракети у будинок в Запоріжжі.
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