Появилось видео первых минут спасения людей из-под завалов дома в Запорожье
Россия в среду, 22 марта, в очередной раз нанесла ракетный удар по мирному населению Украины. Правоохранители одни из первых прибыли в обстрелянные дома в Запорожье и помогали спасать пострадавших.
Об этом пишетРБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Запорожской области.
На опубликованном видео видно, как сотрудники полиции начинают разбирать завалы домов и доставать из-под них людей. Они также эвакуировали людей из одних домов. Оказывали им медицинскую помощь.
"Инспекторы помогали деблокировать людей из-под завалов, в первую очередь оказывали медицинскую помощь тяжелораненым, эвакуировали из разрушенных жилищ людей и сопровождали в безопасное место, поскольку существовала опасность повторного удара", - сказано в сообщении.
Кроме того, патрульные огородили территорию и регулировали беспрепятственный проезд спецтранспорта.
Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 22 марта,спасатели вызволили 6 человек из-под завала после российского удара в Запорожье.
Также глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреляли Запорожье и остров Хортица.
В свою очередь на обстрел города отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также опубликовал видео прямого попадания российской ракеты в здание в Запорожье.
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