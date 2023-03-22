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Появилось видео первых минут спасения людей из-под завалов дома в Запорожье

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Запорожье, Среда 22 марта 2023 22:17
Появилось видео первых минут спасения людей из-под завалов дома в Запорожье Фото: атака россиян по Запорожью (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Кава

Россия в среду, 22 марта, в очередной раз нанесла ракетный удар по мирному населению Украины. Правоохранители одни из первых прибыли в обстрелянные дома в Запорожье и помогали спасать пострадавших.

Об этом пишетРБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Запорожской области.

На опубликованном видео видно, как сотрудники полиции начинают разбирать завалы домов и доставать из-под них людей. Они также эвакуировали людей из одних домов. Оказывали им медицинскую помощь.

"Инспекторы помогали деблокировать людей из-под завалов, в первую очередь оказывали медицинскую помощь тяжелораненым, эвакуировали из разрушенных жилищ людей и сопровождали в безопасное место, поскольку существовала опасность повторного удара", - сказано в сообщении.

Кроме того, патрульные огородили территорию и регулировали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 22 марта,спасатели вызволили 6 человек из-под завала после российского удара в Запорожье.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреляли Запорожье и остров Хортица.

В свою очередь на обстрел города отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также опубликовал видео прямого попадания российской ракеты в здание в Запорожье.

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