З'явилося відео перших хвилин після смертоносного удару по автобусу під Херсоном

Як зазначається, дрон-камікадзе влучив у транспорт, сповнений пасажирів. 16 людей дістали поранення, двоє осіб загинули на місці.

"Ми прибули миттєво. Разом із медиками рятували постраждалих, допомогли евакуювати одного з потерпілих до шпиталю", - повідомили поліцейські.

Під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона - троє працівників поліції отримали контузії.

