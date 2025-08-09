UA

З'явилося відео перших хвилин після смертоносного удару по автобусу під Херсоном

Фото: поліція показала перші хвилини після удару по автобусу під Херсоном (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські дрони атакували автобус під Херсоном 9 серпня. Правоохоронці показали перші хвилини після цинічного удару ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Telegram.

Як зазначається, дрон-камікадзе влучив у транспорт, сповнений пасажирів. 16 людей дістали поранення, двоє осіб загинули на місці. 

"Ми прибули миттєво. Разом із медиками рятували постраждалих, допомогли евакуювати одного з потерпілих до шпиталю", - повідомили поліцейські.

Під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона - троє працівників поліції отримали контузії.
 

 

Удар по автобусу

Нагадаємо, зранку 9 серпня російські загарбники вдарили дронами по маршрутному автобусу у передмісті Херсона.

Через удар по маршрутці загинули двоє чоловіків. Ще 16 осіб отримали поранення.

Серед постраждалих також є троє поліцейських, оскільки правоохоронці потрапили під повторний удар ворога. Під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона.

ХерсонНаціональна поліціяВійна в УкраїніАтака дронівПоліцейські