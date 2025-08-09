Появилось видео первых минут после смертоносного удара по автобусу под Херсоном

Как отмечается, дрон-камикадзе попал в транспорт, полный пассажиров. 16 человек получили ранения, два человека погибли на месте.

"Мы прибыли мгновенно. Вместе с медиками спасали пострадавших, помогли эвакуировать одного из пострадавших в госпиталь", - сообщили полицейские.

Во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона - трое сотрудников полиции получили контузии.

