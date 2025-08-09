Появилось видео первых минут после смертоносного удара по автобусу под Херсоном

Российские дроны атаковали автобус под Херсоном 9 августа. Правоохранители показали первые минуты после циничного удара врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.
Как отмечается, дрон-камикадзе попал в транспорт, полный пассажиров. 16 человек получили ранения, два человека погибли на месте.
"Мы прибыли мгновенно. Вместе с медиками спасали пострадавших, помогли эвакуировать одного из пострадавших в госпиталь", - сообщили полицейские.
Во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона - трое сотрудников полиции получили контузии.
Напомним, утром 9 августа российские захватчики ударили дронами по маршрутному автобусу в пригороде Херсона.
Из-за удара по маршрутке погибли двое мужчин. Еще 16 человек получили ранения.
Среди пострадавших также есть трое полицейских, поскольку правоохранители попали под повторный удар врага. Во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона.