ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Появилось видео первых минут после смертоносного удара по автобусу под Херсоном

Херсон, Суббота 09 августа 2025 14:44
UA EN RU
Появилось видео первых минут после смертоносного удара по автобусу под Херсоном Фото: полиция показала первые минуты после удара по автобусу под Херсоном (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские дроны атаковали автобус под Херсоном 9 августа. Правоохранители показали первые минуты после циничного удара врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.

Как отмечается, дрон-камикадзе попал в транспорт, полный пассажиров. 16 человек получили ранения, два человека погибли на месте.

"Мы прибыли мгновенно. Вместе с медиками спасали пострадавших, помогли эвакуировать одного из пострадавших в госпиталь", - сообщили полицейские.

Во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона - трое сотрудников полиции получили контузии.

Удар по автобусу

Напомним, утром 9 августа российские захватчики ударили дронами по маршрутному автобусу в пригороде Херсона.

Из-за удара по маршрутке погибли двое мужчин. Еще 16 человек получили ранения.

Среди пострадавших также есть трое полицейских, поскольку правоохранители попали под повторный удар врага. Во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Национальная полиция Война в Украине Атака дронов Полицейские
Новости
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН