Появилось видео первых минут после смертоносного удара по автобусу под Херсоном

Фото: полиция показала первые минуты после удара по автобусу под Херсоном (Getty Images)

Российские дроны атаковали автобус под Херсоном 9 августа. Правоохранители показали первые минуты после циничного удара врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.

Как отмечается, дрон-камикадзе попал в транспорт, полный пассажиров. 16 человек получили ранения, два человека погибли на месте. "Мы прибыли мгновенно. Вместе с медиками спасали пострадавших, помогли эвакуировать одного из пострадавших в госпиталь", - сообщили полицейские. Во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона - трое сотрудников полиции получили контузии.

