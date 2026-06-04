З'явилося відео з палаючим корветом "Бойкий" після атаки під Петербургом

Деталі ураження російського корабля

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили корвет "Бойкий" 3 червня 2026 року.

На момент атаки судно перебувало у сухому доці імені Велещинського в Кронштадті (Санкт-Петербург).

Відстань від України до місця удару становить близько 1100 кілометрів.

З лютого 2026 року корабель стояв на плановому ремонті. Згодом у мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано наслідки успішного удару по корвету, що входить до складу 128-ї бригади надводних кораблів Балтійського флоту РФ.

Чому корвет "Бойкий" важливий для РФ

Як зазначили в СБС, "Бойкий" - це сучасний бойовий корабель Балтійського флоту Росії, збудований у 2011 році та прийнятий на озброєння у 2013-му. Він належить до проєкту 20380 і виступає носієм керованого ракетного озброєння.

Російські військові активно залучали судно для дій поблизу кордонів країн НАТО.

Крім того, цей корвет виконував завдання із супроводу танкерів тіньового нафтового флоту Росії.