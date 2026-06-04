Появилось видео с горящим корветом "Бойкий" после атаки под Петербургом

Детали поражения российского корабля

Операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем поразили корвет "Бойкий" 3 июня 2026 года.

На момент атаки судно находилось в сухом доке имени Велещинского в Кронштадте (Санкт-Петербург).

Расстояние от Украины до места удара составляет около 1100 километров.

С февраля 2026 года корабль стоял на плановом ремонте. Впоследствии в сети обнародовали видео, на котором зафиксированы последствия успешного удара по корвету, входящему в состав 128-й бригады надводных кораблей Балтийского флота РФ.

Почему корвет "Бойкий" важен для РФ

Как отметили в СБС, "Бойкий" - это современный боевой корабль Балтийского флота России, построенный в 2011 году и принятый на вооружение в 2013-м. Он относится к проекту 20380 и выступает носителем управляемого ракетного вооружения.

Российские военные активно привлекали судно для действий вблизи границ стран НАТО.

Кроме того, этот корвет выполнял задачи по сопровождению танкеров теневого нефтяного флота России.