ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З'явилося відео з можливим моментом вибуху на Керченському мосту

Новость на русском →
Крим, Субота 08 жовтня 2022 09:38
З'явилося відео з можливим моментом вибуху на Керченському мосту Фото: у Росії показали відео з можливим моментом вибуху на Керченському мості (соцмережі)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії показали можливий момент вибуху на Кримському мосту, де почалася пожежа у суботу, 8 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане в Telegram російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Судячи з кадрів, на переправі стався вибух вантажівки. Пожежа, яка стала наслідком вибуху, перекинулася на цистерни. За кадром один із тих, хто переглядає відео моменту НП, припускає, що вибухів було два.

Також у мережі з'явилося відео моменту вибуху з іншого ракурсу. Тут теж добре видно, що вантажівка, що їхала Кримським мостом, в якийсь момент вибухає.

Пожежа на Кримському мосту: що відомо на цей момент

Рух Кримським мостом було перекрито 8 жовтня після масштабної пожежі. На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.

У Росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в РФ звинуватили "українських вандалів".

Президент Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мосту.

РБК-Україна публікувало фото та відео пожежі на Кримському мосту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крымский мост
NEWS
Зеленський про контрнаступ ЗСУ: зараз це швидка хода, але хотілося б бігти
Зеленський про контрнаступ ЗСУ: зараз це швидка хода, але хотілося б бігти
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході