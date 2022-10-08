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Появилось видео с возможным моментом взрыва на Керченском мосту

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Крым, Суббота 08 октября 2022 09:38
Появилось видео с возможным моментом взрыва на Керченском мосту Фото: в России показали видео с возможным моментом взрыва на Керченском мосту (соцсети)
Автор: Наталия Гурковская

В России показали возможный момент взрыва на Крымском мосту, где начался пожар в субботу, 8 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в Telegram российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Судя по кадрам, на переправе произошел взрыв грузовика. Пожар, который стал следствием взрыва, перекинулся на цистерны. За кадром один из тех, кто просматривает видео момента ЧП, предполагает, что взрывов было два.

Также в сети появилось видео момента взрыва с другого ракурса. Здесь тоже хорошо видно, что ехавший по Крымскому мосту грузовик в какой-то момент взрывается.

Пожар на Крымском мосту: что известно на сейчас

Движение по Крымскому мосту было перекрыто 8 октября после масштабного пожара. На данный момент по данным оккупантов, готовится запуск паромной переправы через пролив.

В России заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к вспышке семи топливных цистерн железнодорожного состава. В повреждении переправы в РФ обвинили "украинских вандалов".

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту.

РБК-Украина публиковало фото и видео пожара на Крымском мосту.

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