З'явилось відео удару по приватному домоволодінню в Запоріжжі, - Іван Федоров

У мережу потрапило відео удару по приватному будинку в Запоріжжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Відео удару потрапило на камери відеоспостереження.
Також Іван Федоров опублікував фото, на яких вогнеборці продовжують гасіння пожежі у приватних домоволодіннях та працюють над запобіганням її поширенню.
"Дякую тим, хто в будь-який час дня і ночі приходить на допомогу людям", - написав начальника ОВА.
Як повідомлялось раніше, в ніч на 9 вересня росіські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Поранена жінка 66 років. Медики надають їй всю необхідну допомогу.
Перед цим армія РФ атакувала Запоріжжя 6 вересня. Унаслідок ударів безпілотників по місту постраждали четверо людей. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та дитячий садок. Підтверджені влучання семи "Шахедів". Частину дронів українські воїни збили й ті не досягли своїх прямих цілей.