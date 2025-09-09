Ворог атакував Запоріжжя БпЛА: в ОВА показали наслідки (фото). Є поранена
Росіські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
Екстрені служби направлені на ліквідацію наслідків.
Пізніше Іван Федоров повідомив про два ворожих удари по місту.
"Попередньо, без постраждалих", - зауважив він.
Оновлено в 01:28
Також в ОВА продемонстрували відео наслідків ворожої атаки на Запоріжжя.
Оновлено в 02:24
Внаслідок удару жінка 66-ти років отримала поранення.
Медики надають їй невідкладну допомогу.
Як повідомляло РБК-Україна, армія РФ атакувала Запоріжжя 6 вересня. Унаслідок ударів безпілотників по місту постраждали четверо людей. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та дитячий садок. Підтверджені влучання семи "Шахедів". Частину дронів українські воїни збили й ті не досягли своїх прямих цілей.
У ніч з 5 на 6 вересня російські терористи атакували Україну 91 ударним дроном. Протиповітряна оборона знешкодила 68 ворожих безпілотників. Зафіксоване влучання 18 безпілотників на 8 локаціях.