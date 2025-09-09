RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Появилось видео удара по частному домовладению в Запорожье, - Иван Федоров

Фото: последствия удара армии РФ по Запорожью в ночь на 9 сентября (Telegram Ивана Федорова)
Автор: Марина Балабан

В сеть попало видео удара по частному дому в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Видео удара попало на камеры видеонаблюдения.

 

Также Иван Федоров опубликовал фото, на которых пожарные продолжают тушение пожара в частных домовладениях и работают над предотвращением его распространения.

"Спасибо тем, кто в любое время дня и ночи приходит на помощь людям", - написал начальника ОГА.

 

 

Как сообщалось ранее, в ночь на 9 сентября российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Ранена женщина 66 лет. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Перед этим армия РФ атаковала Запорожье 6 сентября. В результате ударов беспилотников по городу пострадали четыре человека. Повреждены многоэтажки, частные дома и детский сад. Подтверждены попадания семи "Шахедов". Часть дронов украинские воины сбили и те не достигли своих прямых целей.

ЗапорожьеПожар