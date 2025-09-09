Появилось видео удара по частному домовладению в Запорожье, - Иван Федоров

Видео удара попало на камеры видеонаблюдения.

Также Иван Федоров опубликовал фото, на которых пожарные продолжают тушение пожара в частных домовладениях и работают над предотвращением его распространения.

"Спасибо тем, кто в любое время дня и ночи приходит на помощь людям", - написал начальника ОГА.