Появилось видео удара по частному домовладению в Запорожье, - Иван Федоров

В сеть попало видео удара по частному дому в Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Видео удара попало на камеры видеонаблюдения.
Также Иван Федоров опубликовал фото, на которых пожарные продолжают тушение пожара в частных домовладениях и работают над предотвращением его распространения.
"Спасибо тем, кто в любое время дня и ночи приходит на помощь людям", - написал начальника ОГА.
Как сообщалось ранее, в ночь на 9 сентября российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Ранена женщина 66 лет. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Перед этим армия РФ атаковала Запорожье 6 сентября. В результате ударов беспилотников по городу пострадали четыре человека. Повреждены многоэтажки, частные дома и детский сад. Подтверждены попадания семи "Шахедов". Часть дронов украинские воины сбили и те не достигли своих прямых целей.