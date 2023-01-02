З'явилися супутникові знімки зруйнованої бази окупантів у Макіївці

OSINT-розслідувач Бенджамін Пітет опублікував супутникові знімки зруйнованого внаслідок удару ПТУ у Макіївці Донецької області, в якому було облаштовано базу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Бенджаміна Піттета.

Фотографії зроблено супутником компанії Planet Labs. Згідно з опублікованими кадрами, будівля училища внаслідок ракетного удару повністю зруйнована, а частина уламків будівлі обсипалася на дорогу, яка веде до ПТУ.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові 31 грудня 2022 року завдали удару по району зосередження окупантів у Макіївці (Донецька область).

Зазначимо, швидше за все, йдеться про удар по мобілізованих росіянах, яких розмістили у приміщенні ПТУ №19. Сьогодні російська сторона підтвердила загибель кількох десятків військовослужбовців.

Внаслідок удару будівлю училища повністю зруйновано. Детальніше про це читайте у матеріалі "Пряме влучення і багато 200-х: що відомо про удар по окупантах у Макіївці".

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