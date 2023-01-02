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Появились спутниковые снимки разрушенной базы оккупантов в Макеевке

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Понедельник 02 января 2023 20:38
Появились спутниковые снимки разрушенной базы оккупантов в Макеевке Фото: появились спутниковые снимки разрушенной базы оккупантов в Макеевке (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

OSINT-расследователь Бенджамин Питет опубликовал спутниковые снимки разрушенного в результате удара ПТУ в Макеевке Донецкой области, в котором была обустроена база оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бенджамина Питтета.

Фотографии сделаны спутником компании Planet Labs. Согласно опубликованным кадрам, здание училища в результате ракетного удара полностью разрушено, а часть обломков строения осыпались на дорогу, которая ведет к ПТУ.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные 31 декабря 2022 года нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в Макеевке (Донецкая область).

Отметим, скорее всего, речь идет об ударе по мобилизованным россиянам, которых разместили в здании ПТУ №19. Сегодня российская сторона подтвердила гибель нескольких десятков военнослужащих.

В результате удара здание училища полностью разрушено. Подробнее об этом читайте в материале "Прямое попадание и много 200-ых: что известно об ударе по оккупантам в Макеевке".

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