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Появились спутниковые снимки аэродрома в Курске после атаки СБУ

Курск, Россия, Понедельник 28 августа 2023 13:08
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Появились спутниковые снимки аэродрома в Курске после атаки СБУ Фото: появились спутниковые снимки аэродрома в Курске после атаки СБУ (twitter.com/Aviation_Intel)
Автор: Татьяна Степанова

Военная контрразведка СБУ атаковала аэродром в российском Курске в ночь на 27 августа. В сети появились спутниковые снимки, на которых не обнаружили явных повреждений или уничтоженных самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главного редактора американского издания The War Zone Тайлера Роговея.

"Изучение спутниковых изображений, сделанных этим утром российской авиабазы в Курске, предположительно потерпевшей массовую атаку беспилотников, не показывает никаких явных повреждений. Уничтоженных самолетов нет", - написал Роговей.

Он также добавил, что снимки еще предстоит детально проанализировать.

"Это поверхностный обзор. У коммерческих спутниковых изображений есть определенные ограничения. Могут существовать небольшие повреждения, которые не вызывают вторичных событий, но явных масштабных повреждений нет", - отметил журналист.

Атака на аэродром в Курске

Ночью 27 августа в Курске раздались взрывы. Местные жители в соцсетях сообщали, что тоже слышали автоматные очереди. Позже в сети были опубликованы кадры с моментом взрыва, на них зафиксирована яркая вспышка в ночном небе.

Губернатор Курской области подтвердил, что Курск пытались атаковать дронами. Однако он лишь заявил, что якобы один дрон попал в многоэтажку.

Как позже рассказали РБК-Украина источники в Службе безопасности, военная контрразведка СБУ атаковала аэродром в российском Курске . Там размещаются самолеты и средства ПВО окупантов.

Известно, что дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Почти все беспилотники СБУ долетели до своих целей, по предварительной информации, только три из них были сбиты ПВО России.

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