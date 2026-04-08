З'явилися супутникові фото пожежі на нафтобазі у Феодосії: палають нові резервуари

Удари по логістиці РФ у Криму

Нагадаємо, останнім часом Сили оборони України значно активізували удари по стратегічних об'єктах окупантів на півострові.

Зокрема, сьогодні стало відомо, що дрони Сил безпілотних систем не лише атакували нафтобазу, а й уразили низку військової техніки РФ, серед якої рідкісна РЛС "Зоопарк-1М" та склади боєприпасів.

Також днями розвідка ГУР знищила останній залізничний пором "Славянін", який забезпечував логістику окупаційних військ через Керченську протоку. Це фактично відрізало основний шлях залізничного постачання техніки та палива для угруповання ворога в Криму.

Крім того, західні ЗМІ зазначають, що Україна вперше за час війни випередила Росію за кількістю застосованих дронів-камікадзе, що дозволяє методично нищити тилову інфраструктуру загарбників.