Последствия удара по нефтебазе

По данным издания, спутниковые снимки Planet Labs за 8 апреля зафиксировали клубы дыма и огонь на территории ключевого топливного объекта в Крыму.

По состоянию на 12:00 масштабный пожар продолжался. Анализ изображений свидетельствует, что горят резервуары, которые остались уцелевшими после предыдущих ударов Сил обороны.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (позывной "Мадьяр") подтвердил успешную операцию.

Фото: спутниковые снимки Planet Labs (planet.com)

"Выжигание сорняков вокруг резервуаров с топливом на "Морском нефтяном терминале" в Феодосии во время Чистого четверга реализовано свободолюбивым украинским Птицам 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птицы Мадьяра", - написал Бровди.

Российская сторона пока не прокомментировала очередной удар по терминалу.