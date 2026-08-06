З'явилися рекомендації на бюджет і контракт: що треба зробити вступникам до 11 серпня

В електронних кабінетах вступників почали з'являтися рекомендації до зарахування на бакалаврат, а також на магістратуру медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань.
РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН) розповідає, що потрібно зробити абітурієнтам для підтвердження місця навчання.
Головне:
За результатами автоматичного розподілу місць за алгоритмом адресного розміщення рекомендації отримали 212 837 вступників.
Із них:
Перевірити результати можна в електронному кабінеті вступника або на сайті ЄДЕБО. У МОН наголошують, що саме ці ресурси є єдиними офіційними джерелами перевіреної інформації.
У тих, хто отримав рекомендацію, навпроти однієї із заяв з'явився статус "Рекомендовано до зарахування" (на бюджет або контракт). При цьому рекомендацію надають лише за однією заявою та на одне місце.
Вступники, які планують навчатися за рекомендованою заявою, повинні до 18:00 11 серпня:
У МОН також повідомили, що цього року вперше договір про навчання можна підписати безпосередньо в електронному кабінеті вступника за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Водночас залишається можливість підписати документ особисто в закладі освіти.
Крім того, вперше засобами ЄДЕБО автоматично перевіряється військово-обліковий документ вступника.
Зарахування рекомендованих вступників триватиме до 13 серпня включно. Після виконання всіх необхідних вимог статус заяви зміниться на "Включено до наказу".
Після цього всі інші заяви з пріоритетністю автоматично отримають статус "Деактивовано (у зв'язку із зарахуванням на навчання)".
Водночас із 14 серпня розпочнеться другий етап вступної кампанії. У цей день рекомендації на вакантні контрактні місця отримають вступники, які не були рекомендовані під час автоматичного розподілу. Зарахування за такими заявами триватиме до 30 серпня.
Якщо вступник хоче взяти участь у другому етапі конкурсу на контракт, він має в меню "Активні дії" в електронному кабінеті підтвердити бажання бути зарахованим на контракт навіть у разі вступу за іншою пріоритетною заявою.
Також за зверненням вступника приймальні комісії можуть повторно активувати деактивовані заяви.
Раніше РБК-Україна розповідало, що українські університети вже почали оприлюднювати вартість контрактного навчання на 2026-2027 навчальний рік. У більшості закладів найбільше подорожчали популярні спеціальності.
У Львові найдорожче навчання серед державних вишів пропонує "Львівська політехніка" - до 100 тис. гривень на рік. Водночас у столиці "Києво-Могилянська академія" встановила максимальну вартість у 110 тис. гривень, а найнижчі ціни стартують від 50 тис. гривень на рік.