Появились рекомендации на бюджет и контракт: что нужно сделать абитуриентам до 11 августа

В электронных кабинетах абитуриентов стали появляться рекомендации к зачислению на бакалавриат, а также на магистратуру медицинского, ветеринарного и фармацевтического направлений.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН) рассказывает, что следует сделать абитуриентам для подтверждения места обучения.
Главное:
По результатам автоматического распределения мест по алгоритму адресного размещения рекомендации получили 212 837 абитуриентов.
Из них:
Проверить результаты можно в электронном кабинете абитуриента или на сайте ЕГЭБО. В МОН отмечают, что именно эти ресурсы являются единственными официальными источниками проверенной информации.
У получивших рекомендацию напротив одного из заявлений появился статус "Рекомендовано к зачислению" (на бюджет или контракт). При этом рекомендацию дают только по одному заявлению и на одно место.
Поступающие, которые планируют учиться по рекомендованному заявлению, должны до 18:00 11 августа:
В МОН также сообщили, что в этом году впервые договор об обучении можно подписать непосредственно в электронном кабинете поступающего с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В то же время остается возможность подписать документ лично в учебном заведении.
Кроме того, впервые средства ЕГЭБО автоматически проверяют военно-учетный документ абитуриента.
Зачисление рекомендованных абитуриентов продлится до 13 августа включительно. После выполнения всех необходимых требований статус заявления изменится на "Включено в приказ".
После этого все остальные заявления с приоритетностью автоматически получат статус "Деактивировано (в связи с зачислением на обучение)".
В то же время, с 14 августа начнется второй этап вступительной кампании. В этот день рекомендации на вакантные контрактные места получат поступающие, которые не были рекомендованы при автоматическом распределении. Зачисление по таким заявлениям продлится до 30 августа.
Если абитуриент хочет принять участие во втором этапе конкурса на контракт, он должен в меню "Активные действия" в электронном кабинете подтвердить желание быть зачисленным на контракт даже в случае поступления по другому приоритетному заявлению.
Также по обращению поступающего приемные комиссии могут повторно активировать деактивированные заявления.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинские университеты уже начали обнародовать стоимость контрактного обучения на 2026-2027 учебный год. В большинстве заведений больше подорожали популярные специальности.
Во Львове дорогое обучение среди государственных вузов предлагает "Львовская политехника" - до 100 тыс. гривен в год. В то же время в столице "Киево-Могилянская академия" установила максимальную стоимость в 110 тыс. гривен, а самые низкие цены стартуют от 50 тыс. гривен в год.