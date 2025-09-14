ua en ru
З'явилися перші кадри після надзвичайної ситуації на залізниці у Київській області

Київська область, Неділя 14 вересня 2025 09:18
З'явилися перші кадри після надзвичайної ситуації на залізниці у Київській області Ілюстративне фото: в "УЗ" показали кадри після вибухів на Київщині (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Юрченко

В "Укрзалізниці" показали перші кадри після вибухів на залізниці у Київській області. Внаслідок надзвичайної ситуації пошкоджена залізниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського в Facebook.

Як зазначив, що поїзд №73 Харків-Перемишль, який потрапив у зону надзвичайної ситуації під Бояркою, продовжив рух.

"Більшість із 240 евакуйованих пасажирів продовжують поїздку поїздом, частину (21 пасажира) підвезли до Київського вокзалу. Вже о 04:15 поїзд в Києві підхопить цих пасажирів та продовжить рух", - повідомляв він.

За словами Перцовського, всіх пасажирів, хто повернувся додому, за їхніми ж квитками посадять на наступні поїзди до Перемишля.

"Постраждалих не було. Дехто мав незначні ушкодження при посадці / висадці - всім надали допомогу прям на місці. Речі всі знайдені, песики / котики всі на місці також", - додав Перцовський.

Новина доповнюється...

