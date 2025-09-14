ua en ru
Появились первые кадры после чрезвычайной ситуации на ж/д в Киевской области

Киевская область, Воскресенье 14 сентября 2025 09:18
UA EN RU
Появились первые кадры после чрезвычайной ситуации на ж/д в Киевской области Иллюстративное фото: в "УЗ" показали кадры после взрывов на Киевщине (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

В "Укрзализныце" показали первые кадры после взрывов на железной дороге в Киевской области. В результате чрезвычайной ситуации повреждена железная дорога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского в Facebook

Как отметил, что поезд №73 Харьков-Перемышль, который попал в зону чрезвычайной ситуации под Бояркой, продолжил движение.

"Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку поездом, часть (21 пассажира) подвезли к Киевскому вокзалу. Уже в 04:15 поезд в Киеве подхватит этих пассажиров и продолжит движение", - сообщал он.

По словам Перцовского, всех пассажиров, кто вернулся домой, по их же билетам посадят на следующие поезда до Перемышля.

"Пострадавших не было. Некоторые имели незначительные повреждения при посадке / высадке - всем оказали помощь прямо на месте. Вещи все найдены, собачки / котики все на месте также", - добавил Перцовский.

Задержки поездов

"Укрзализныця" сообщила, что ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия в Киевской области и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам.

В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами. Актуальная информация о задержках - по ссылке: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Измененные маршруты - через Коростень курсируют поезда:

  • №1/123 Харьков - Ворохта, Ивано-Франковск;
  • №73 Харьков - Перемышль;
  • №79 Днепр - Львов;
  • №119 Днепр - Холм;
  • №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм - Львов;
  • №24 Холм - Киев; №24 Холм - Киев;
  • №92 Львов - Киев;
  • №52 Перемышль - Киев; №52 Перемышль - Киев;
  • №9/159 Киев - Будапешт, Трускавец;
  • №750 Ужгород - Киев.

Через Триполье-Днестровское - Мироновку:

  • №22/104 Львов - Харьков, Краматорск;
  • №130/126/90 Мукачево, Перемышль - Полтава, Кременчуг, Киев;
  • №106 Одесса - Киев;
  • №260/258 Чоп, Ясиня - Кременчуг, Кропивницкий;
  • №82/81 Ужгород - Киев; №82/81 Ужгород - Киев;
  • №14 Солотвино - Киев;
  • №716 Перемышль - Киев; №716 Перемышль - Киев;
  • №76 Кривой Рог - Киев; №76 Кривой Рог - Киев;
  • №140 Каменец-Подольский - Киев; №140 Каменец-Подольский - Киев;
  • №139 Киев - Каменец-Подольский; №139 Киев - Каменец-Подольский;
  • №143/141 Сумы, Чернигов - Рахов;
  • №21/103 Харьков, Краматорск - Львов;
  • №113 Харьков - Львов; №113 Харьков - Львов;
  • №755 Киев - Луцк;
  • №753 Кривой Рог - Киев; №753 Кривой Рог - Киев;
  • №265 Киев - Одесса;
  • №117 Киев - Жмеринка;
  • №715 Киев - Перемышль.

Взрывы в Киевской области

На Киевщине ночью 14 сентября произошла чрезвычайная ситуация - была повреждена железная дорога. Около 02:00 в Фастовском районе прогремели взрывы. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что это не связано с атакой РФ.

Из-за чрезвычайной ситуации ряд поездов изменили маршрут. Так, часть пассажиров поезда Харьков - Перемышль доставили автобусами в Киев, а остальные отправились поездом, но с измененным маршрутом.

Трем женщинам оказали медицинскую помощь - у них была острая реакция на стресс.

