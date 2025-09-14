Появились первые кадры после чрезвычайной ситуации на ж/д в Киевской области
В "Укрзализныце" показали первые кадры после взрывов на железной дороге в Киевской области. В результате чрезвычайной ситуации повреждена железная дорога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского в Facebook
Как отметил, что поезд №73 Харьков-Перемышль, который попал в зону чрезвычайной ситуации под Бояркой, продолжил движение.
"Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку поездом, часть (21 пассажира) подвезли к Киевскому вокзалу. Уже в 04:15 поезд в Киеве подхватит этих пассажиров и продолжит движение", - сообщал он.
По словам Перцовского, всех пассажиров, кто вернулся домой, по их же билетам посадят на следующие поезда до Перемышля.
"Пострадавших не было. Некоторые имели незначительные повреждения при посадке / высадке - всем оказали помощь прямо на месте. Вещи все найдены, собачки / котики все на месте также", - добавил Перцовский.
Задержки поездов
"Укрзализныця" сообщила, что ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия в Киевской области и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам.
В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами. Актуальная информация о задержках - по ссылке: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.
Измененные маршруты - через Коростень курсируют поезда:
- №1/123 Харьков - Ворохта, Ивано-Франковск;
- №73 Харьков - Перемышль;
- №79 Днепр - Львов;
- №119 Днепр - Холм;
- №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм - Львов;
- №24 Холм - Киев;
- №92 Львов - Киев;
- №52 Перемышль - Киев;
- №9/159 Киев - Будапешт, Трускавец;
- №750 Ужгород - Киев.
Через Триполье-Днестровское - Мироновку:
- №22/104 Львов - Харьков, Краматорск;
- №130/126/90 Мукачево, Перемышль - Полтава, Кременчуг, Киев;
- №106 Одесса - Киев;
- №260/258 Чоп, Ясиня - Кременчуг, Кропивницкий;
- №82/81 Ужгород - Киев;
- №14 Солотвино - Киев;
- №716 Перемышль - Киев;
- №76 Кривой Рог - Киев;
- №140 Каменец-Подольский - Киев;
- №139 Киев - Каменец-Подольский;
- №143/141 Сумы, Чернигов - Рахов;
- №21/103 Харьков, Краматорск - Львов;
- №113 Харьков - Львов;
- №755 Киев - Луцк;
- №753 Кривой Рог - Киев;
- №265 Киев - Одесса;
- №117 Киев - Жмеринка;
- №715 Киев - Перемышль.
Взрывы в Киевской области
На Киевщине ночью 14 сентября произошла чрезвычайная ситуация - была повреждена железная дорога. Около 02:00 в Фастовском районе прогремели взрывы. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что это не связано с атакой РФ.
Из-за чрезвычайной ситуации ряд поездов изменили маршрут. Так, часть пассажиров поезда Харьков - Перемышль доставили автобусами в Киев, а остальные отправились поездом, но с измененным маршрутом.
Трем женщинам оказали медицинскую помощь - у них была острая реакция на стресс.