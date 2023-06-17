З'явилися нові супутникові знімки підірваної окупантами Каховської ГЕС

На нових фотографіях із супутника показано наслідки затоплень у Херсонській області після підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Кадри показують, що вода вже відходить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Схеми ".

Кадри були зроблені приватною американською компанією Maxar Technologies. Фото від 16 червня докладно демонструють нинішній вид знищеної греблі.

Також на знімках видно річковий термінал "Нібулон", розташований у селищі міського типу Козацьке на правому березі річки Дніпро, нижче за Каховську ГЕС.

Якщо раніше територію термінала було повністю затоплено, то нові зображення показують, що вода вже відійшла звідти.

Супутникові знімки зруйнованої військами РФ Каховської ГЕС у Херсонській області (фото: Maxar Technologies / t.me/cxemu)

Раніше повідомлялося, що відступ води в самому Херсоні підтверджують також супутникові знімки від DeepState.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня, вчинивши один із наймасштабніших екологічних та гуманітарних злочинів у новітній історії. Внаслідок дій загарбників було підтоплено десятки населених пунктів.

Місцева влада, поліція та рятувальники почали проводити евакуацію населення з постраждалих сіл та міст. Паралельно з цим війська РФ стали інтенсивніше вести обстріл саме по місцях, де йде евакуація.

Як зазначила прес-секретарка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, російські військові повернулися на колишні позиції, підтоплені через підрив Каховської ГЕС, тому інтенсивність обстрілів знову зросла.

Додамо, що Кабмін вирішив створити у Херсонській області комісію з обстеження пошкоджених будівель та споруд унаслідок повені після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Детальніше про ситуацію після теракту на Каховській ГЕС у матеріалі РБК-Україна.