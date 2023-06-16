Росіяни повернулися на позиції та посилили обстріли у Херсонській області, - Гуменюк

Російська армія повернулася на колишні позиції, які були підтоплені через підрив Каховської ГЕС. Тому інтенсивність обстрілів Херсонської області знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Російські військові починають повертатися на ті позиції, які відкрилися від великої води, та посилюють обстріли. Зокрема вночі на 16 червня їх було близько 40 в нашій зоні відповідальності. Для нічного періоду це досить висока інтенсивність", - сказала Гуменюк.

Речницю додала, що окупанти повертають мінометні розрахунки на позиції. Хоча зараз ворожі війська здебільшого використовують важку артилерію та РСЗВ.

"Поява таких одиниць на тих позиціях, які були полишені ними, нами не залишається непоміченою. І за минулу добу ми відмінусували три великі гармати, які завдавали удару великими калібрами по правому берегу", - зазначила вона.

Ситуація у Херсонській області

Після підриву росіянами Каховської ГЕС частина Херсонської області була затоплена. Постраждав правий та окупований лівий берег регіону.

Наразі рівень води у Херсонській області спадає, за останні дні він опустився нижче двох метрів.

При цьому росіяни обстрілюють постраждалі населені пункти. Зокрема, окупанти вчора обстріляли Берислав. Внаслідок атаки загинув 55-річний місцевий чоловік.

За даними Херсонської ОВА, за останню добу окупанти 54 рази обстріляли регіон. Ворог випустив 223 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, авіації, також завдав ракетних ударів.

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