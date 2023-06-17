Появились новые спутниковые снимки взорванной оккупантами Каховской ГЭС

На новых фотографиях со спутника показаны последствия затоплений в Херсонской области после подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Кадры демонстрируют, что вода уже отходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Схемы ".

Кадры были сделаны американской частной компанией Maxar Technologies. Фото от 16 июня подробно демонстрируют нынешний вид уничтоженной плотины.

Также на снимках виден речной терминал "Нибулон", расположенный в поселке городского типа Козацкое на правом берегу реки Днепр, ниже Каховской ГЭС.

Если ранее территория терминала была полностью затоплена, то новые изображения показывают, что вода уже отошла оттуда.

Спутниковые снимки разрушенной войсками РФ Каховской ГЭС в Херсонской области (фото: Maxar Technologies / t.me/cxemu)

Ранее сообщалось, что отступление воды в самом городе Херсон подтверждают также спутниковые снимки от DeepState.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС 6 июня, совершив одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории. В результате действий захватчиков были подтоплены десятки населенных пунктов.

Местные власти, полиция и спасатели стали проводить эвакуацию населения из пострадавших сел и городов. Параллельно с этим войска РФ стали интенсивнее вести обстрелы именно по местам, где идет эвакуация.

Как отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российские военные вернулись на прежние позиции, которые были подтоплены из-за подрыва Каховской ГЭС, поэтому интенсивность обстрелов снова возросла.

Добавим, что Кабмин решил создать в Херсонской области комиссию по обследованию поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Детальнее о ситуации после теракта на Каховской ГЭС в материале РБК-Украина.