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Вода відступає. З'явилися свіжі супутникові знімки Херсона

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Херсон, П'ятниця 16 червня 2023 17:14
Вода відступає. З'явилися свіжі супутникові знімки Херсона Фото: затоплений Херсон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Вода, що затопила Херсон, внаслідок ворожого підриву Каховської ГЕС, відступає. На супутникових знімках видно, які зміни відбулись між першим та десятим днем затоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал DeepState.

На супутникових знімках видно як змінювався район Корабел у Херсоні після підриву Каховської ГЕС.

DeepState оприлюднив супутникові знімки району до російського підриву греблі Каховської ГЕС (5 червня), на третій день після підриву (9 червня), та сьогодні, на десятий день (16 червня).

Підрив Каховської ГЕС

У вівторок, 6 червня, Росія здійснила один з наймасштабніших екологічних і гуманітарних злочинів у новітній історії - підрив Каховської ГЕС.

У Херсоні та області запровадили низку обмежень. Зокрема це стосується заборони на в'їзд у підтоплені населені пункти.

Також Кабмін вирішив створити у Херсонській області комісію з обстеження пошкоджених будівель та споруд унаслідок повені після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Детальніше про ситуацію після теракту на Каховській ГЕС у матеріалі РБК-Україна.

Підрив Каховської ГЕС матиме безпрецедентні наслідки не тільки безпосередньо для півдня України, хоча ситуація там дійсно найважча, але й, так чи інакше, для всієї країни.

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