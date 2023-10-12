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З'явилися фото наслідків удару дронів по Одеській області

Фото: рятувальники показали наслідки удару по Ізмаїльському району (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 12 жовтня вчергове атакували Ізмаїльський район Одеської області. З'явилися кадри наслідків ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС Одеської області та Офіс генпрокурора в Telegram.

Як відомо, ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед" влучили у портову інфраструктуру та пошкодили будинки. Пожежники загасили пожежу, яка спалахнула в одному з будинків в Ізмаїльському районі.

 

Фото: рятувальники загасили пожежу в Ізмаїльському районі (facebook.com/DSNSODE)

Офіс генпрокурора уточнив, що внаслідок атаки поранення отримала 88-річна жінка, її госпіталізували. 

Через удари ворога пошкоджені також  виробничі та складські приміщення. За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальну справу (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

Фото: правоохоронці відкрили справу через обстріл (t.me/pgo_gov_ua)

Нічна атака дронів

Цієї ночі російські війська знову атакували Україну. Дрони-камікадзе направили на південь та центр нашої країни.

Всього було зафіксовано пуски 33 "шахедів", наші сили протиповітряної оборони збили 28 дронів.

Як зазначали раніше, влучання було в Одеській області, а також на території Черкаської області. Там "шахед" впав на відкритій місцевості, внаслідок чого спалахнула пожежа.

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ОдесаПВОатака дронівДСНСВійна в Україні