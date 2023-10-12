RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появились фото последствий удара дронов по Одесской области

Фото: спасатели показали последствия удара по Измаильскому району (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 12 октября в очередной раз атаковали Измаильский район Одесской области. Появились кадры последствий вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС Одесской области и Офис генпрокурора в Telegram.

Как известно, вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед" попали в портовую инфраструктуру и повредили дома. Пожарные потушили пожар, вспыхнувший в одном из домов в Измаильском районе.

 

Фото: спасатели потушили пожар в Измаильском районе (facebook.com/DSNSODE)

Офис генпрокурора уточнил, что в результате атаки ранения получила 88-летняя женщина, ее госпитализировали.

Из-за ударов врага повреждены также производственные и складские помещения. По факту нарушения законов и обычаев войны возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 

Фото: правоохранители открыли дело из-за обстрела (t.me/pgo_gov_ru)

Ночная атака дронов

Этой ночью российские войска снова атаковали Украину. Дроны-камикадзе направили на юг и центр нашей страны.

Всего были зафиксированы пуски 33 "шахедов", наши силы противовоздушной обороны сбили 28 дронов.

Как отмечалось ранее, попадание было в Одесской области, а также на территории Черкасской области. Там "шахед" упал на открытой местности, в результате чего вспыхнул пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаПВОатака дроновГСЧСВойна в Украине