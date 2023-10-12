Удар "Шахедів" по Одеській області: виникли пожежі, одна людина поранена

Російські війська завдали масованого удару "Шахедами" по Одеській області, зафіксовано попадання дронів-камікадзе в Ізмаїльському районі, є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"В Ізмаїльському районі зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, вони вже ліквідовані. Постраждала одна людина. Жінка 1935 року народження отримала термічні опіки", - наголосив голова ОВА.

За його словами, постраждала перебуває у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу.

Нічна атака "Шахедів" 12 жовтня

Російські війська вночі з 11 на 12 жовтня завдали масованого удару "Шахедами" по території України з двох напрямків. Більшість повітряних цілей було знищено на Одещині. Також повідомлялося про загрозу в інших південних та центральних областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські сили ППО в хоті відбиття повітряної атаки знищили 28 дронів-камікадзе, всього ж було запущено територією України 33 повітряні цілі.