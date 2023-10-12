ua en ru
Чт, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили 28 повітряних цілей

Четвер 12 жовтня 2023 07:01
UA EN RU
Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили 28 повітряних цілей Фото: сили ППО знищили вночі 28 повітряних цілей (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ у ніч з 11 на 12 жовтня здійснили чергову атаку дронами-камікадзе територією України. Сили ППО знищили 28 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака &quot;Шахедів&quot;: сили ППО знищили 28 повітряних цілей

"У ніч на 12 жовтня противник атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed з північного та південного напрямів – Білгородська область РФ та з мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 33 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, ворожі БПЛА летіли у різних напрямках, тому протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України. До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Сили оборони півдня України повідомили, що 10 БПЛА "Shahed-131/136" було знищено в Одеській області та ще 4 – в Миколаївській.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни використовуватимуть більше дронів-камікадзе на кшталт "Шахед" під час атак на українські міста. Цьому сприяє допомога Ірану.

До того ж, ми писали, що останні модифікації дронів-камікадзе типу "Шахед" свідчать, що росіяни можуть налагодити масове виробництво цих безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони ПВО Вторгнення Росії до України
NEWS
Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили 28 повітряних цілей
Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили 28 повітряних цілей
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну