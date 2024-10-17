З'явилися фото наслідків атаки дронів у Київській області

Як зазначається, близько 0:40 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району Київської області надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла між селами Ревне та Проців.

Рятувальники, прибувши на місце події, встановили, що уламки російських дронів впали на сільськогосподарську складську будівлю. Внаслідок цього виникла пожежа.

Вогонь вдалося загасили о 2:10. На місці працювало 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.

Фото: у Київській області упали уламки дронів (kv.dsns.gov.ua)