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Появились фото последствий атаки дронов в Киевской области

Фото: в Киевской области возник пожар из-за ночной атаки (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области упали обломки российских дронов. Спасатели показали фото последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, около 0:40 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района Киевской области поступило сообщение о пожаре, возникшем между селами Ревное и Процив.

Спасатели, прибыв на место происшествия, установили, что обломки российских дронов упали на сельскохозяйственное складское здание. В результате возник пожар.

Огонь удалось потушить в 2:10. На месте работало 10 спасателей и 3 единицы техники.

В результате атаки жертв и пострадавших нет.

 

Фото: в Киевской области упали обломки дронов (kv.dsns.gov.ua)

 

Россия атаковала Украину ночью

В ночь на 17 октября российские войска выпустили по Украине 56 ударных дронов и беспилотников неустановленного типа. Силы ПВО уничтожили 22 вражеских дрона, еще 27 ударных беспилотников локационно потеряны. Два дрона полетели в направлении Беларуси.

Оккупанты направили беспилотники в направлении Киева, их удалось сбить. Однако в столице упали обломки в Деснянском районе, в результате чего поврежден дом.

Также в Николаевской области в результате атаки поврежден энергетический объект.

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