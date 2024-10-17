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Росія атакувала Україну 56 дронами: скільки було влучань

Україна, Четвер 17 жовтня 2024 08:40
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Росія атакувала Україну 56 дронами: скільки було влучань Фото: Росія атакувала Україну 56 дронами (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 17 жовтня атакувала Україну дронами. Зафіксовано п'ять влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Окупанти випустили по Україні 56 ударних дронів та безпілотників невстановленого типу (райони пусків - Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ). Також ворог задав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору Курської області.

Сили ППО знищили 22 ворожі дрони. ППО працювала у Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

Ще 27 ударних безпілотників локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ. Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про п'ять влучань по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.

Що відомо про наслідки атаки

Цієї ночі окупанти атакували енергетичний об'єкт у Миколаївській області. Як повідомила місцева влада, внаслідок обстрілу сталося знеструмлення споживачів.

Також росіяни намагалися вдарити по Києву. Всі дрони, які летіли на столицю, були знищені. Проте внаслідок атаки був пошкоджений житловий багатоквартирний будинок в Деснянському районі Києва.

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