РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, сталося відключення світла

Російські загарбники цієї ночі, 17 жовтня, вдарили по енергетичних об'єктах у Миколаївській області. В результаті ворожої атаки у регіоні сталося відключення світла, проте енергетики вже змогли заживити більшість абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської військової адміністрації Віталія Кіма .

За словами чиновника, цієї ночі в області тривала робота сил та засобів протиповітряної оборони з відбиття ворожої атаки. Проте наразі він не став розкривати деталі.

Керівник ОВА розповів, що росармія знову атакувала енергетичну інфраструктуру області, і внаслідок цього "є знеструмлення абонентів".

"Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються", - передав він.

Як уточнив начальник ОВА, на щастя обійшлося без постраждалих.