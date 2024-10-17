З'явилися фото наслідків атаки дронів у Київській області
У Київській області упали уламки російських дронів. Рятувальники показали фото наслідків атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, близько 0:40 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району Київської області надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла між селами Ревне та Проців.
Рятувальники, прибувши на місце події, встановили, що уламки російських дронів впали на сільськогосподарську складську будівлю. Внаслідок цього виникла пожежа.
Вогонь вдалося загасили о 2:10. На місці працювало 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.
Внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.
Фото: у Київській області упали уламки дронів (kv.dsns.gov.ua)
Росія атакувала Україну вночі
В ніч на 17 жовтня російські війська випустили по Україні 56 ударних дронів та безпілотників невстановленого типу. Сили ППО знищили 22 ворожі дрони, ще 27 ударних безпілотників локаційно втрачено. Два дрони полетіли у напрямку Білорусі.
Окупанти спрямували безпілотники у напрямку Києва, їх вдалося збити. Проте у столиці впали уламки у Деснянському районі, внаслідок чого пошкоджений будинок.
Також у Миколаївській області внаслідок атаки пошкоджений енергетичний об'єкт.
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