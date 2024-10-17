З'явилися фото наслідків атаки дронів у Київській області

Фото: у Київській області виникла пожежа через нічну атаку (kv.dsns.gov.ua)

У Київській області упали уламки російських дронів. Рятувальники показали фото наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.