Появились фото последствий атаки дронов в Киевской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, около 0:40 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района Киевской области поступило сообщение о пожаре, возникшем между селами Ревное и Процив.

Спасатели, прибыв на место происшествия, установили, что обломки российских дронов упали на сельскохозяйственное складское здание. В результате возник пожар.

Огонь удалось потушить в 2:10. На месте работало 10 спасателей и 3 единицы техники.

В результате атаки жертв и пострадавших нет.

Фото: в Киевской области упали обломки дронов (kv.dsns.gov.ua)