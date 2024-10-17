ua en ru
Чт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Появились фото последствий атаки дронов в Киевской области

Киев, Четверг 17 октября 2024 11:22
UA EN RU
Появились фото последствий атаки дронов в Киевской области Фото: в Киевской области возник пожар из-за ночной атаки (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области упали обломки российских дронов. Спасатели показали фото последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, около 0:40 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района Киевской области поступило сообщение о пожаре, возникшем между селами Ревное и Процив.

Спасатели, прибыв на место происшествия, установили, что обломки российских дронов упали на сельскохозяйственное складское здание. В результате возник пожар.

Огонь удалось потушить в 2:10. На месте работало 10 спасателей и 3 единицы техники.

В результате атаки жертв и пострадавших нет.

Фото: в Киевской области упали обломки дронов (kv.dsns.gov.ua)

Россия атаковала Украину ночью

В ночь на 17 октября российские войска выпустили по Украине 56 ударных дронов и беспилотников неустановленного типа. Силы ПВО уничтожили 22 вражеских дрона, еще 27 ударных беспилотников локационно потеряны. Два дрона полетели в направлении Беларуси.

Оккупанты направили беспилотники в направлении Киева, их удалось сбить. Однако в столице упали обломки в Деснянском районе, в результате чего поврежден дом.

Также в Николаевской области в результате атаки поврежден энергетический объект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область ГСЧС Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Зеленский рассказал об обещании Байдена по оружию
Зеленский рассказал об обещании Байдена по оружию
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу